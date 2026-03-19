Guaymallén: allanaron un criadero de Pinscher con más de 50 perros al borde de la muerte

Tras el fallecimiento del propietario, los animales quedaron en un estado de abandono total y eran alimentados con comidas en mal estado.

Fueron salvados 81 perros de un criadero de Guaymallén. / Instagram @salvandopatas.ong

Lo que parecía ser un criadero de renombre bajo el sello de Bichomanía terminó revelando una de las tramas más oscuras de maltrato animal en la provincia de Mendoza. Tras un allanamiento en el departamento de Guaymallén, las autoridades y proteccionistas se encontraron con un escenario desgarrador: más de 80 perros de raza Pinscher viviendo en condiciones de abandono absoluto.

criadero-guaymallen-perros Los perros están en búsqueda de un hogar de tránsito para ayudar al refugio, aún no se darán en adopción. Instagram @salvandopatas.ong Mientras en las redes sociales los cachorros se ofrecían a precios que rondaban los 400.000 pesos, otros perros vivían sus peores días en condiciones deplorables. De acuerdo a los detalles dados a conocer, la muerte del dueño original dejó el negocio en manos de su hijo, quien ha sido parte de este centro de tortura canina.

Allanamiento de criadero de perros en Guaymallén. Los animales rescatados nunca tuvieron algún tipo de atención veterinaria, algo que quedó totalmente expuesto en los cuadros de sarna, tumores y heridas infectadas con larvas en los cuerpos de los perros. Según detallaron los testigos del allanamiento, el panorama era crítico porque estaban "llenos de garrapatas y pulgas" y muchos de ellos manifestaban comportamientos de automutilación debido al hacinamiento y el estrés extremo al que eran sometidos.

criadero-guaymallen Los perros se automutilaban por estrés. Instagram @salvandopatas.ong Por otro lado, el maltrato psicológico quedó evidenciado en el miedo de los animales que se mostraron "totalmente aterrados" ante el contacto humano durante el proceso policial. Los proteccionistas del refugio Salvando Patas destacaron que, debido a este nivel de trauma, los perros son potenciales "escapistas", por lo que requieren hogares de tránsito (no permanentes, por el momento) responsables que puedan lidiar con su miedo crónico.

El refugio Salvando Patas se hará cargo de 81 perros. Cómo colaborar con Salvando Patas y los perros rescatados del criadero Para quienes deseen colaborar con esta causa urgente, el refugio Salvando Patas ha puesto a disposición sus cuentas para recibir donaciones destinadas a medicación, cirugías y alimento de calidad. La ayuda económica es vital para costear los tratamientos de los perros con huesos expuestos y patologías crónicas.