Shamal, el perro que fue clave para encontrar a la nena que estaba desaparecida en Córdoba

El ovejero siguió el rastro de la niña desde el punto cero hasta la zona donde finalmente la encontraron con vida

La nena fue encontrada en un descampado a unos 500 metros de su casa.

El jueves por la mañana, E.P.L., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue encontrada con vida en un descampado ubicado a unos 500 metros de su casa. Un perro de búsqueda fue clave para encontrarla.

Se trata de un ovejero gris llamado Shamal que siguió los rastros de la niña de dos años desde la casa hasta la zona donde finalmente la encontraron con vida. “Shamal es un perro que está armado para rastros específicos”, indicó el adiestrador Gerardo Brito.

perro nena Córdoba eldoce “Encontró el rastro desde el punto cero, que es la casa, y luego la hipótesis del perro es donde hacen la segunda extracción y se llevan a la nena”, explicó, en diálogo con eldoce.

En cuanto a la metodología de trabajo, Brito señaló: “Se lo satura de olor, se cierra la bolsa y se da comienzo a la búsqueda”. Y agregó: “Sigue el rastro en el piso y un cono de olor de un metro de altura”.

Esmeralda apareció Córdoba NA A su vez, el adiestrador manifestó que si bien el entrenamiento es muy importante, la precisión se debe en gran parte a la genética del animal. “El 95 por ciento del trabajo lo pone el perro”, sostuvo.