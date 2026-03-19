Cómo es el lugar donde encontraron a la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba

La nena de dos años fue encontrada, tras más de 20 horas de búsqueda, en un descampado cercano a su casa

Estaba sin pañales, descalza y con una herida en la cara.

Este jueves por la mañana, tras más de 20 horas de búsqueda, encontraron con vida a la nena de dos años que había desaparecido en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Según trascendió, fue hallada en un descampado cerca de su casa y en buen estado de salud.

Video: así es el lugar donde encontraron a la nena Así es el lugar donde encontraron a la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba E.P.L. había desaparecido el miércoles, cerca de las 14.30, en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero. Afortunadamente, este jueves la encontraron con vida. Estaba sin pañales, descalza y con una herida en la cara.

Según trascendió, la niña fue hallada en un descampado cubierto de pastizales altos y árboles, donde hace una década funcionaba un predio de una entidad bancaria. Dicho predio, el cual está al costado de la ruta, se encuentra a unos 800 metros de la casa donde vivía la nena y cuenta con 300 hectáreas.

Esmeralda apareció Córdoba NA En las imágenes se puede observar que la zona es de difícil acceso y solo se puede llegar por un sendero que se abre entre la vegetación.

Cómo sigue la investigación Ahora, tras la aparición de la niña de dos años, La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, continuará investigando para determinar qué fue realmente lo que ocurrió.