En fotos: así encontraron con vida a Esmeralda, la nena que había desaparecido en Córdoba

Esmeralda Pereyra López fue encontrada este jueves en un descampado cercano a su casa en Cosquín, Córdoba.

Este jueves por la mañana, Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue encontrada con vida. Según trascendió, se encuentra en buen estado de salud y fue hallada en un descampado cerca de su casa.

Video: así encontraron a Esmeralda Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba La niña había sido vista por última vez el miércoles, cerca de las 14.30, en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero. Según relató Tania López, madre de Esmeralda, ella se encontraba preparando el almuerzo cuando su hija salió al frente de la casa.

Esmeralda apareció Córdoba NA Sin embargo, tras salir hacia el exterior, la menor no regresó. Este jueves, la niña fue encontrada gracias a un perro de la Policía de Córdoba que siguió sus rastros. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Esmeralda fue hallada en un descampado cerca de su casa.

Esmeralda Córdoba Cosquín NA Afortunadamente, fue encontrada en buen estado de salud y en estos momentos, la están trasladando a un hospital. Las autoridades trabajan en el predio donde fue encontrada para determinar qué fue lo que ocurrió con la nena.