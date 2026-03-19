La menor fue hallada en un descampado cerca de su casa. Se encuentra en buen estado de salud.

Este jueves por la mañana, Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que había desaparecido el miércoles por la tarde en la ciudad de Cosquín, Córdoba, fue encontrada con vida.

Video: así encontraron a Esmeralda Encontraron a Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Córdoba Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la niña fue hallada en un descampado cerca de su casa. Cabe destacar que Esmeralda había sido vista por última vez el miércoles, cerca de las 14.30, en una vivienda ubicada en la intersección de Santiago Ayala y Pablo Trullenque, en el barrio San José Obrero.

La niña fue encontrada gracias a un perro de la Policía de Córdoba que siguió sus rastros. Afortunadamente, fue encontrada en buen estado de salud y en estos momentos, la están trasladando a un hospital.