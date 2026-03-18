Desesperada búsqueda de una nena de 2 años en Cosquín: "Se la llevaron"

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de 2 años, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín , en la provincia de Córdoba , donde las fuerzas de seguridad despliegan un intenso operativo de búsqueda para dar con su paradero.

La niña fue vista por última vez este miércoles cerca de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero, sobre calle Jacinto Piedra. Según relató su madre, la nena se encontraba en la casa mientras preparaban el almuerzo junto al abuelo, cuando en un descuido advirtieron que ya no estaba.

A partir de ese momento se activó un amplio operativo de búsqueda que incluye rastrillajes terrestres, drones, unidades caninas y la participación de efectivos policiales, bomberos y equipos especializados. También se sumó personal del Ejército, a pedido del padre de la menor.

La niña vestía un body gris de mangas largas y se encontraba descalza al momento de desaparecer. Es de tez trigueña y tiene cabello castaño claro.

Mientras avanzan los trabajos en la zona urbana y sectores rurales cercanos, la familia expresó su desesperación. Florencia, tía de la niña, expresó al noticiero de El Doce su desesperación en medio del rastrillaje y fue contundente: “Alguien se la llevó”. Entre lágrimas, pidió colaboración a la comunidad y apuntó a la posible intervención de terceros.

“Es una bebé, no se va sola. Sale y vuelve a la casa. Para mí alguien la cruzó por el campo y se la llevó”, afirmó, visiblemente afectada. En ese marco, lanzó un pedido directo: “A quien la tenga, con una mano en el corazón, que la devuelva. La familia está destruida”.

En paralelo, vecinos se sumaron a la búsqueda y la comunidad permanece en alerta ante la falta de novedades.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración: cualquier información que pueda aportar datos sobre el paradero de la niña debe ser comunicada de inmediato a la Policía o a la Unidad Judicial de Cosquín.