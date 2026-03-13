Intensa búsqueda de un hombre desaparecido en Guaymallén

La Justicia mendocina activó un operativo de búsqueda para localizar a un hombre desaparecido en Rodeo de la Cruz. Se trata de José Teodoro Masso, de 83 años, quien fue visto por última vez durante la noche del miércoles.

La Justicia mendocina activó un operativo de búsqueda para localizar a un hombre desaparecido en el departamento de Guaymallén. Se trata de José Teodoro Masso, de 83 años, quien fue visto por última vez durante la noche del miércoles 11 de marzo en la localidad de Rodeo de la Cruz. La información fue difundida oficialmente por la Oficina Fiscal Nº 1 en el marco de una denuncia por averiguación de paradero.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente judicial, el adulto mayor presenta contextura delgada y mide aproximadamente 1,65 metros de altura. Tiene cabello blanco y no posee tatuajes visibles. Además, las autoridades indicaron que presenta una lesión en el codo izquierdo, rasgo que podría ayudar a identificarlo.

desaparecido 2 José Masso es intensamente buscado La denuncia y posterior averiguación de paradero activaron distintas tareas de búsqueda para intentar establecer dónde se encuentra el hombre desaparecido. Personal policial y judicial continúa trabajando para reconstruir sus últimos movimientos en Guaymallén y obtener información que permita dar con su ubicación. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la colaboración de la comunidad para ampliar la difusión del caso. El objetivo es que cualquier persona que pueda haber visto al hombre o tenga datos relevantes se comunique con las autoridades.