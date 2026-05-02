General Alvear: desesperada búsqueda de un hombre que desapareció hace 3 días

Damasio Emanuel Chinori fue visto por última vez el 30 de abril en General Alvear. La fiscalía solicita colaboración para dar con su paradero.

La Unidad Fiscal de General Alvear emitió en las últimas horas un pedido de colaboración a toda la ciudadanía para dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori, quien fue visto por última vez el miércoles 30 de abril cerca de las 13 hs. El hombre se encuentra desaparecido y las autoridades intensifican su búsqueda.

Según los datos suministrados por las autoridades, el hombre vestía al momento de su desaparición un jean azul, suéter celeste, zapatillas tipo lona negras y camisa a cuadros. Además, llevaba consigo una mochila de color negro.

Chinori mide aproximadamente 1,75, tiene ojos marrones, cabello canoso y corto y una contextura robusta. Ante cualquier información, la Unidad Fiscal solicitó que se dé aviso de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.