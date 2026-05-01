Expolicía acusado de ocultar el cuerpo de una joven en un placard irá a juicio por abuso sexual

La situación judicial del expolicía Horacio Antonio Grasso suma un nuevo capítulo. El hombre, condenado por el asesinato de un niño y acusado por la muerte de una joven cuyo cuerpo se halló en su placard , enfrentará ahora un juicio oral por un caso de abuso sexual agravado contra una familiar.

La causa se tramita en Córdoba y contempla como agravantes el uso de estupefacientes y el contexto en el que habrían ocurrido los hechos: el mismo departamento donde el acusado cumplía prisión domiciliaria.

Según la investigación, el ataque habría tenido lugar en una vivienda ubicada en calle Buenos Aires al 300, un lugar que ya estaba bajo control judicial. En ese mismo departamento fue hallado tiempo después el cuerpo de Milagros Basto, oculto dentro de un placard, en un caso que generó fuerte conmoción.

El abogado querellante, Carlos Nayi, aseguró que el acusado incumplió reiteradamente las condiciones de su detención domiciliaria. “En ese departamento, 255 veces de 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”, afirmó.

La denuncia por abuso fue radicada en octubre de 2022 en el Polo de la Mujer. De acuerdo al expediente, la víctima habría sido contactada por Grasso a través de redes sociales, en un intento de recomponer el vínculo familiar.

Tras varios encuentros, la mujer accedió a visitarlo. En una de esas reuniones, siempre según la acusación, compartieron una cena y luego perdió el conocimiento. Al despertar, comprendió que habría sido abusada. La investigación sostiene que fue previamente dopada.

El impacto emocional fue profundo: la víctima atravesó una crisis severa e incluso intentó quitarse la vida. Con el acompañamiento de su entorno, logró avanzar con la denuncia y sostener el proceso judicial.

Un prontuario que agrava la situación

Grasso ya había sido condenado a 27 años de prisión por el crimen de Facundo Novillo, un caso ocurrido en 2007. Años más tarde accedió al beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud, una medida que hoy vuelve a ser cuestionada.

La causa por abuso estuvo inactiva durante meses, pero tomó impulso en 2025 tras la intervención de la querella. Ahora, el ex policía deberá enfrentar el juicio oral y, en caso de ser hallado culpable, podría recibir una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Con múltiples causas abiertas y antecedentes graves, el proceso judicial que se avecina vuelve a poner en foco el accionar del sistema y el control de los detenidos bajo régimen domiciliario.