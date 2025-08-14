Córdoba: confirman la identidad de la joven hallada en el placard de un expolicía

La joven fue identificada como Milagros Basto, de 22 años, desaparecida desde 2024. Sus restos se hallaban en el placard del expolicía condenado por homicidio.

Milagros Basto era una joven de 22 años en situación de calle que se encontraba desaparecida desde fines de 2024.

El cadáver fue hallado en el placard de un departamento en pleno centro de Córdoba el pasado 5 de julio.

La Justicia de Córdoba confirmó que el cadáver hallado en un placard tapiado dentro de un departamento céntrico de un expolicía ubicado en la capital provincial corresponde a Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia entre agosto y diciembre de 2024.

El macabro hallazgo ocurrió el 5 de julio, cuando dos albañiles que trabajaban en un edificio de la calle Buenos Aires al 300 detectaron un fuerte olor en el departamento 3°B. Al revisar la vivienda de Horacio Antonio Grasso, expolicía condenado a 27 años de prisión por homicidio, se descubrió un armario sellado con maderas y cemento. Dentro se encontraba el cuerpo de la joven, envuelto en frazadas, atado con un cable y en avanzado estado de putrefacción.

¿Quién era la joven cuyo cuerpo se encontró en el placard? La Policía Científica confirmó la identidad mediante estudios de ADN, cotejando muestras con familiares directos. Milagros vivía en el barrio Bajo Pueyrredón, atravesaba problemas de adicciones y se encontraba en situación de calle. Sus allegados habían realizado denuncias reiteradas y en diciembre de 2024 incluso encabezaron una marcha para exigir su aparición.

El departamento estaba habitado por Horacio Grasso, un excomisario sentenciado en 2009 por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos. Aunque cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, recientemente había sido trasladado al penal de Bouwer por incumplir la medida.

Milagros Basto joven hallada en el placard de expolicia en cordoba Tras la confirmación de la identidad, la fiscal de Instrucción N°1, María Celeste Blanco, ordenó la detención de Grasso y de su hermano Javier, propietario del inmueble y contratante de los albañiles, ambos señalados como principales sospechosos del femicidio.