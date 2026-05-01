Un exdiputado salteño fue procesado por intento de soborno de un auxiliar fiscal

Un nuevo giro en la investigación por presunto contrabando agravado sacude a la política salteña. El exlegislador Luis Gerónimo Cisnero fue procesado por intento de soborno de un auxiliar de la fiscalía, en una maniobra que quedó al descubierto tras una conversación grabada.

La medida fue dispuesta por la Justicia federal en Tartagal , donde además se amplió la imputación en su contra por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. La jueza de Garantías, Ivana Soledad Hernández, resolvió también revocar la libertad bajo caución de 500 millones de pesos y ordenó su prisión preventiva por 60 días.

De acuerdo a la investigación, el ofrecimiento de dinero se realizó a través de un intermediario identificado como J.M.A., quien contactó a un auxiliar fiscal con el objetivo de influir en la causa en la que Cisnero ya estaba imputado.

Durante el encuentro, que fue registrado por el propio funcionario judicial, el acusado lanzó una frase que resultó determinante: “Hay plata. Mucha plata. Sí, la que vos quieras”. Además, aseguró que el exdiputado “está dispuesto a poner guita” a cambio de garantías para evitar ir a prisión.

El intermediario también fue imputado por cohecho agravado en concurso con asociación ilícita y quedó alcanzado por la misma medida de prisión preventiva.

Allanamientos e intento de soborno

La causa avanzó con una serie de allanamientos realizados en cinco inmuebles vinculados a los acusados. Los operativos se llevaron a cabo en viviendas y locales de Campamento Vespucio, Tartagal y en el barrio privado Green House de General Mosconi.

En esos procedimientos se secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Cisnero ya se encontraba bajo investigación desde septiembre del año pasado por su presunta participación en una red de contrabando de granos a gran escala, en una causa que incluye los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado.

El intento de soborno, según la fiscalía, se produjo justamente en ese contexto, con el objetivo de torcer el rumbo del proceso judicial.