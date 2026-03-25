Auxiliar de policía en Mendoza: abrieron la inscripción y esto pagan por inscribirse

Mendoza abrió la inscripción para quienes busquen ingresar al curso de auxiliar de policía. La convocatoria incluye evaluaciones, requisitos específicos y una beca.

La convocatoria para auxiliar de policía ya está abierta en Mendoza y el trámite comienza con una preinscripción online.

Las inscripciones para ingresar al Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares en Seguridad Pública ya están abiertas en Mendoza. La convocatoria está dirigida a quienes quieran sumarse a la formación para integrar la Policía provincial y permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2026, aunque también puede cerrarse antes si se completa el cupo disponible.

El trámite comienza con una preinscripción online a través del sitio del Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde los interesados deben iniciar el proceso y esperar luego la citación por turnos en la sede correspondiente. En esa instancia se recibe la documentación básica y se asignan las fechas para las evaluaciones que forman parte del ingreso.

Los requisitos para ser auxiliar de policía Entre los requisitos generales, el IUSP informó que los postulantes deben tener el secundario completo, sin materias adeudadas al momento de la inscripción, y contar con entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2026. También deben ser argentinos nativos o por opción, con nacionalidad y DNI argentino.

Además, se exige una estatura mínima de 1,65 metro para varones y de 1,60 metro para mujeres. Otro de los puntos que contempla la convocatoria es no tener tatuajes visibles. En caso de tenerlos al momento de anotarse, la institución prevé la firma de un acta compromiso para removerlos dentro del plazo que se acuerde.

image Quienes quieran formarse como auxiliar de policía deberán cumplir requisitos de edad, estudios y aptitud física para avanzar en el proceso. Después de la preinscripción y de la entrega de documentación, los aspirantes deberán atravesar cuatro etapas de selección. En la primera se evaluarán conocimientos generales, interpretación de textos y capacidades físicas básicas. Luego vendrán las instancias psicológicas, psiquiátricas y médicas, que forman parte del proceso de admisión para futuros cadetes.