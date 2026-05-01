Quién era Franco Ramírez, el joven apuñalado por un amigo en una partida de truco

El crimen de Franco Daniel Ramírez volvió a conmocionar a la comunidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén , tras conocerse que su propio amigo fue declarado culpable por el homicidio. El joven fue apuñalado durante una discusión durante un partido de truco y terminó con una puñalada en el corazón.

El responsable, Juan Pedro Cides, de 58 años, fue hallado culpable por un jurado popular por el delito de homicidio agravado por alevosía. Ahora resta que la Oficina Judicial fije la fecha del juicio de cesura, donde se definirá la pena, que podría ser de prisión perpetua.

Franco había nacido el 16 de junio de 1994 en la misma localidad donde perdió la vida, a solo 15 días de cumplir 31 años. Trabajaba en el Ente Provincial de Termas y era muy reconocido en su comunidad.

Su hermano lo recordó como “una persona muy alegre, generosa, siempre dispuesta a ayudar”. También remarcó el profundo dolor que dejó su muerte en su familia, especialmente en su hija: “Era un gran padre. Esa pequeña va a crecer con su papi solamente en fotos”.

Desde el organismo donde trabajaba también expresaron su pesar en su momento, acompañando a sus seres queridos “en este momento de gran tristeza”.

El crimen que conmocionó a todo Loncopué

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de junio de 2025 en una vivienda del barrio 114 Viviendas. Según la investigación, la víctima compartía una reunión con su agresor cuando una broma desató una discusión.

Ambos habían consumido alcohol y, de acuerdo a la fiscalía, Ramírez tenía 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que lo colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad.

En ese contexto, Cides reaccionó de manera violenta: tomó un cuchillo y lo atacó directamente en el pecho. La herida fue letal. La fiscal del caso calificó el episodio como “un ataque súbito y a traición”, lo que fue determinante para la figura de alevosía.

El caso, que generó un fuerte impacto en la localidad neuquina, vuelve a escena ahora con el avance judicial. Mientras se espera la condena definitiva, el recuerdo de Franco sigue presente en su familia, sus amigos y toda una comunidad que aún no logra comprender cómo una noche entre conocidos terminó en tragedia.