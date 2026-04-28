Secuestraron droga oculta en una encomienda en Mendoza y detuvieron al destinatario en Neuquén

Un envío con droga oculta en una encomienda fue detectado este martes en Mendoza durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40 . El procedimiento, a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina ( GNA ), derivó en la detención del destinatario de la sustancia, en la vecina provincia de Neuquén .

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 2.998, en el paraje El Sosneado , cuando efectivos del Escuadrón 29 “Malargüe” inspeccionaban un colectivo que viajaba desde San Rafael hacia Rincón de los Sauces .

En ese contexto, el can detector de narcóticos Cielo marcó de forma positiva una caja ubicada en la bodega del transporte, lo que motivó la intervención del personal.

Con autorización de la Fiscalía Federal de San Rafael , los gendarmes abrieron la encomienda y constataron que contenía una sustancia vegetal compatible con marihuana , con un peso total de 104 gramos.

Ante el hallazgo, se dispuso el secuestro del estupefaciente y el avance de la investigación para identificar al destinatario del paquete.

incautan_en_mendoza_estupefacien El can Cielo detectó la droga. Gentileza.

A partir de tareas coordinadas con la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Neuquén, se montó un operativo en la terminal de Rincón de los Sauces, donde fue detenido el sujeto que se presentó a retirar la encomienda.

La causa quedó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispuso las medidas correspondientes para continuar con la investigación.