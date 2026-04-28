Cayó el hombre que atacó brutalmente a su expareja en Pilar

La víctima, Camila Romero, denunció el ataque de su expareja el 20 de noviembre de 2025 y luego se conoció un video del violento hecho.

Federico Nicolás Balbuena fue detenido este martes por el brutal ataque que perpetró contra su expareja Camila Romero en Pilar.

Luego de darse a conocer las imágenes de un brutal ataque que tuvo lugar en un departamento de la localidad de Pilar, Federico Nicolás Balbuena, expareja de la mujer que quedó desfigurada por sus golpes, fue detenido este martes tras estar libre varios meses después de que Camila Romero, la víctima, radicara la denuncia en su contra.

Según trascendió, el hecho habría ocurrido en el mes de mayo del año pasado, pero se viralizó el sábado en redes sociales. A través de su cuenta de Facebook, la víctima compartió un video del brutal ataque.

Video: así fue la salvaje golpiza Así fue el brutal ataque a una mujer en Pilar

“Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, expresó la mujer. En las imágenes se observa el momento en el que, en medio de una discusión, Federico Nicolás Balbuena agarró a su pareja, la tiró al sillón y la golpeó.

Tras ser capturado en barrio Everlinks Golf Country Club, ubicado en la avenida Fernández Beschtedt del partido de Luján, Balbuena será indagado este miércoles por los delitos de lesiones agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal.