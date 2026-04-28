Los detalles de la relación entre la "Clínica del Horror" y la ONG que llevó a la menor que abortó con ellos

La investigación por los ocho fetos encontrados en la clínica Santa María, de Villa Ballester, fue iniciada por el caso de una menor oriunda de Santiago del Estero que abortó dentro de las instalaciones del centro de salud, quien llegó a la misma gracias a la ONG "Fundación CIGESAR". Se conocieron los detalles de la relación entre ambos entes.

Bajo la firma del director del Centro Integral de Género y Salud Reproductiva Argentina (CIGESAR), Damián Levy, quien además habría sido el responsable de llevar adelante el aborto de la adolescente de 13 años. Se dieron a conocer distintos puntos que explicaron la conexión de las organizaciones y más detalles de la situación de este caso.

Primero, se señaló cómo es el vínculo que llevó a la menor al centro de salud: "La Clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación CIGESAR mediante el cual se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano e internación".

Además, luego el comunicado profundizó: "Todas las prácticas realizadas en dichas instalaciones se llevan a cabo dentro del marco legal vigente, cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos".

Esto último se corresponde con lo expuesto por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Tras llevar adelante una fiscalización, desde la cartera bonaerense aseguraron que "estaba todo en orden". Además, profundizaron y comentaron que los procedimientos llevados adelante en este establecimiento "son enteramente legales".

Los detalles del caso de la menor

Luego, en este mismo escrito definieron que en el caso de la menor "intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales, con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica".

Por la agresión que sufrió la menor en su provincia, el fiscal santiagueño Santiago Bridoux indicó que la víctima identificó a dos hombres que hoy se encuentran prófugos de la Justicia. Además, uno de estos es familiar de la joven abusada.

Además, de manera paralela, Levy declaró estar "a entera disposición con el fiscal para lo que necesite. Estoy con la certeza de que lo llevado a cabo está dentro de los protocolos médicos vigentes, en el marco de la ley que mencioné".

Posteriormente, luego de apuntar algunos medios de comunicación por circular "interpretaciones erróneas" y filtrar "información inexacta sobre lo ocurrido", el comunicado de la ONG continuó reafirmando que "la clínica cuenta con todas las habilitaciones y condiciones materiales necesarias para garantizar prácticas seguras y de calidad".

Por último, el escrito terminó por reafirmar el presunto "compromiso con el cumplimiento de la normativa, la protección de los derechos y la calidad de atención" de la Fundación.