"Todo está dentro de la ley": habló el médico que le realizó el aborto a la niña de 12 años en la clínica de Villa Ballester

Este martes rompió el silencio Damián Levy (47), el médico ginecólogo que atendió a la niña de 12 años que había quedado embarazada producto de un abuso sexual intrafamiliar en Santiago del Estero. La operación se llevó a cabo en la Clínica Santa María, en Villa Ballester , donde, luego de un allanamiento, se encontraron ocho fetos en bolsas de basura .

"La práctica se enmarca en la Ley Nº 27.610, que se denomina ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Todo lo que se llevó a cabo está dentro del marco legal", sostuvo el médico, quien además es el fundador y presidente de Fundación Cigesar.

"Estamos a entera disposición con el fiscal para lo que necesite. Estoy con la certeza de que lo llevado a cabo está dentro de los protocolos médicos vigentes, en el marco de la ley que mencioné", reiteró en diálogo con C5N.

Asimismo, el médico aseguró que tanto la niña de 12 años como su madre están en buen estado de salud y se encuentran en la localidad de Monte Quemado, Santiago del Estero, donde residen. También indicó que, por el secreto profesional, no podía profundizar en el caso.

Frente a la pregunta de si la operación había sido un aborto o una cesaria programada debido al estado avanzado del embarazo, Levy contestó que se trataba de la primera situación: "Fue un aborto en el marco de la ley".

"En el allanamiento no se encontró nada fuera de la ley, porque se hizo todo dentro del marco legal, tanto el funcionamiento de la clínica como la práctica", explicó.

Cuando le mencionaron que las primeras versiones relataban que la niña no sabía qué había pasado con el feto luego de la operación, el ginecólogo contestó que en todo momento "la niña y la madre actuaron de forma autónoma y voluntaria" y que habían estado al tanto de cómo iba a ser el procedimiento.

Luego, los periodistas hicieron mención al estremecedor hallazgo de ocho fetos en bolsas de basura y preguntaron cómo suele ser el protocolo luego de la operación. "Desmiento las noticias falsas, no puedo profundizar en estos momentos sobre el tema", declaró.

Por otro lado, aseguró que la niña había recibido acompañamiento posterior: "Tanto la niña como la madre estuvieron, están y van a estar acompañadas en todo momento para lo que necesiten", amplió.