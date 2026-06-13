Presumían lo robado por Instagram y terminaron detenidos tras un asalto fallido en la vía pública

Un intenso operativo terminó la noche del jueves con dos malvivientes detenidos por un asalto en plena vía pública de Las Heras . Los sospechosos estaban en la mira de las autoridades por otros ilícitos registrados en los últimos días y fueron identificados mediante publicaciones en las redes sociales, en las que se mostraban junto a una moto robada .

Fuentes policiales detallaron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 21 del citado día cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba tareas preventivas por calle Santa Cruz y, al llegar a la intersección con Doctor Moreno, notaron la presencia de dos sujetos a bordo de una moto negra con el motor apagado, quienes miraban atentamente hacia unos locales de comida de ese sector.

Esa situación llamó la atención de los uniformados, por lo que se acercaron a los sospechosos para identificarlos. En ese instante, el acompañante de la moto salió corriendo hacia el sur de calle Doctor Moreno , frente a lo cual el chofer de la movilidad descendió y comenzó a perseguirlo a pie.

En medio del trayecto, el individuo se quitó el casco y luego extrajo un elemento entre sus prendas, arrojando ambos objetos hacia una acequia. Acto seguido, trepó al techo de una vivienda y, tras avanzar algunos metros atravesando las casas aledañas, descendió por calle Vicente Gil , entre Doctor Moreno y Francia.

Tras eso, el sujeto ingresó a un taller mecánico, donde forcejeó con el dueño y un cliente que trataron de evitar que se ocultara en ese lugar. Fue en ese momento que se hizo presente el funcionario que lo venía siguiendo y logró reducirlo, concretando su aprehensión.

Por su parte, el otro sospechoso, quien iba como conductor de la motocicleta fue detenido en el lugar donde se inició el episodio. Asimismo, le secuestraron la Honda Twister CBX 250cc en la ambos individuos se movilizaban.

Además, mediante un rastrillaje se logró dar con el casco y un destripador —elemento utilizado para violentar tambores de arranque de motos— que descartó el malviviente que protagonizó la persecución a pie.

robamotos detenidos Las Heras (1) El destripador incautado durante el procedimiento en Las Heras. Gentileza.

El robo previo al operativo

En medio del procedimiento, un joven de 21 años se hizo presente en la escena y relató que, previo a la llegada del móvil policial, sorprendió a los dos maleantes tratando de forzar el tambor de arranque de su moto Honda GLH 150cc azul y forcejeó con ellos para evitar el robo. Tras eso, añadió, ocurrió la secuencia que desembocó en la aprehensión de ambos sujetos.

Pero eso no fue todo, ya que los policías de la UEP también entrevistaron al propietario de una casa por la que pasó el sospechoso que trató de huir de los uniformados, informando que el sujeto provocó daños en el cerco eléctrico de su medianera. Y agregó que contaba con sistema de videovigilancia y las cámaras captaron esa secuencia, poniendo el material a disposición de la Justicia.

robamotos detenidos Las Heras (3) El casco que descartó uno de los malvivientes durante la persecución. Gentileza.

Así las cosas, un ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 tomó intervención por los hechos y ordenó que los dos aprehendidos, identificados como Lucas Martín Ortega (20) y Samuel Luciano Maldonado Gómez (18), quedaran alojados en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que se defina su situación procesal.

En tanto, se dispuso que personal de la Policía Científica y de Delitos Tecnológicos trabajaran en la escena para recolectar pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento de la causa iniciada.

robamotos detenidos Las Heras (2) La Honda Twister en la que se movilizaban los dos sujetos aprehendidos. Gentileza.

Posteos en Instagram y el robo de una moto de alta gama

Tras el operativo y detención de los dos malvivientes, trascendió que ambos podrían estar vinculados al robo de una moto de alta gama denunciado el lunes 1 de este mes en Las Heras. Se trataba de una KTM Adventure 790cc, la cual tiene un valor de aproximadamente 30 millones de pesos.

Ese vehículo fue recuperado el martes 2 mediante un operativo policial que tuvo lugar en el barrio Estación Espejo, más conocido como Los Cinco Mil Lotes. Allí, uniformados detectaron a tres sujetos empujando la costosa moto tipo trail por la vía pública.

Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos apuraron el paso y se introdujeron a un inmueble de construcción precaria. En el interior de esa vivienda, abandonaron el rodado de alta cilindrada y se fugaron por la parte trasera, perdiéndose de vista de los funcionarios a través de los pasillos internos de la barriada.

Secuestro motos robadas Las Heras La KTM Adventure valuada en aproximadamente $30 millones, el operativo en Las Heras y los daños en los tambores de las motos incautadas. Gentileza.

Seguidamente, los policías ingresaron a la propiedad y encontraron la KTM y una Corven Energy 110cc, al verificar los dominios de los dos vehículos se logró establecer que ambos tenían pedido de secuestro, ya que las habían denunciado como sustraídas.

A partir del recupero de los rodados, las averiguaciones policiales condujeron a un perfil de Instragram, a nombre de Lucas Ortega, en el cual habían sido publicadas fotos de dos sujetos exhibiendo la KTM robada. Además, los posteos estaban acompañados por frases que hacían alusión al ilícito: "Pocas palabras mi hno haciendo lo q pocos hicieron más nada q decir seguimos firme (sic)", rezaba el texto en una de las historias.

robamotos detenidos Las Heras (4) Uno de los posteos en Instagram que comprometió a los sospechosos. MDZ.

Esas imágenes subidas a las redes sociales permitieron sindicar al dueño de la cuenta de Instagram como autor del robo de la moto, motivo por el cual estaba siendo seguido de cerca por los detectives policiales.

Finalmente, el sospechoso cayó este jueves como sospechoso del intento de robo de una moto en la vía pública, lo que comprometió aun más su situación. En ese contexto, las autoridades no descartaban que Ortega termine siendo vinculado a otros hechos de similares características registrados durante las últimas semanas en ese sector del Gran Mendoza.