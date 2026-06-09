Lo buscaban por el robo a una barbería y cayó cuando intentaba ingresar a una obra en construcción

El hombre cayó cuando intentaba ingresar a una obra en construcción. Tras detenerlo, los efectivos constataron que estaba vinculado al robo de una barbería.

El sospechoso fue detenido y reconocido como uno de los responsables del robo a una barbería, ocurrido días atras.

Un joven de 21 años que era investigado por el robo a una barbería en Maipú fue detenido durante la madrugada del martes cuando intentaba ingresar, junto a una mujer, a una obra en construcción del departamento. El sospechoso estaba vinculado al robo de una barbería.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se originó a la 1 , cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertaron sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en inmediaciones de viviendas en construcción ubicadas en la intersección de calles Gargantini y Belgrano.

A partir del aviso, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Maipú (UAP) desplegaron un operativo en la zona y realizaron un rastrillaje que permitió localizar a los sospechosos antes de que concretaran el presunto ilícito.

Lo reconocieron por un robo anterior Durante la identificación, los policías advirtieron que el hombre estaba vinculado a una investigación por un robo denunciado días atrás en una barbería ubicada sobre calle Zanichelli.

De acuerdo con la denuncia radicada por el propietario del comercio, delincuentes habían sustraído distintos elementos y dinero en efectivo del local.