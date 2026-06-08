Detuvieron a la dueña del auto negro por el caso Agostina Vega: la acusan de prestárselo a Claudio Barrelier

A pocos días del crimen de Agostina Vega en Córdoba, y luego de que Osvaldo Fassetta, amigo del principal sospechoso en la causa, Claudio Barrelier, se sumara a la lista de detenidos, este lunes por la noche se produjo una tercera aprehensión: la de Soledad Andreani , dueña del auto negro vinculado al caso.

Andreani está acusada de haberle prestado el vehículo a Barrelier, quien lo habría utilizado para trasladarse. Al igual que Fassetta, fue imputada por encubrimiento agravado. Según la fiscalía, ambos habrían trabajado en conjunto para desviar la investigación por el crimen de Agostina.

El vehículo, un Ford Ka negro, quedó bajo investigación luego de que se encontraran manchas de sangre en su interior, ya que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina.

Barrelier Ford Ka MDZ

Además, las cámaras de seguridad habrían registrado a Barrelier ingresando con ese auto al descampado donde fue encontrada la adolescente.

Qué había dicho la detenida hace algunos días

La ex pareja de Barrelier había dado declaraciones a la prensa hace algunos días, donde confirmó haberle prestado el auto, "Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al garaje", había dicho, donde el principal sospechoso le habría mentido.

"No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, esa era mi sensación", agregó en aquella oportunidad sobre el tiempo en que el sospechoso habría estado ocultando los restos de la adolescente.