Escapaban por los techos tras un robo, pero fueron detenidos tras un seguimiento policial

Una vecina alertó sobre movimientos sospechosos en los techos de una vivienda de Guaymallén. La Policía desplegó un operativo y recuperó elementos sustraídos.

Los sospechosos huyeron por los techos tras robar en una vivienda. Fueron capturados a pocos metros tras un seguimiento policial Foto: Walter Moreno/Mdz

Una rápida denuncia de una vecina de Guaymallén permitió a la Policía detener a dos hombres acusados de cometer un robo en una vivienda durante la madrugada de este jueves. Los malvivientes fueron detenidos a pocos metros del lugar tras un seguimiento policial.

De acuerdo con información policía, el procedimiento se inició a las 5, cuando un llamado a la línea de emergencía 911 alertó sobre la presencia de dos sujetos que se desplazaban por los techos de una propiedad ubicada sobre calle Río Juramento al 7700.

Fueron atrapados tras un seguimiento Con los datos aportados, efectivos que realizaban patrullajes preventivos en la zona montaron un operativo de búsqueda y seguimiento que permitió localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron diversos elementos que habían sido sustraídos de la vivienda y concretaron la detención de dos hombres de 31 y 28 años.