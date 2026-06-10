Dos hombres fueron detenidos tras ser filmados mientras robaban pertenencias de un auto

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del CEO. Gracias al seguimiento en tiempo real, hubo dos detenidos y se recuperaron elementos robados

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de ser descubiertos mientras robaban pertenencias del interior de un vehículo estacionado en la Capital. La maniobra fue advertida por operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que siguieron los movimientos de los sospechosos a través de las cámaras de videovigilancia y coordinaron un rápido despliegue policial.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 4 sobre calle General Paz, donde los operadores observaron a dos sujetos manipulando un automóvil estacionado y retirando distintos elementos de su interior.

Fueron detenidos antes de escapar Con la información aportada en tiempo real, efectivos policiales se dirigieron al lugar y lograron interceptar a los sospechosos antes de que escaparan.

Durante el procedimiento se recuperaron los objetos sustraídos, que posteriormente fueron reconocidos por el propietario del vehículo, un hombre de 51 años.