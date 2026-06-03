Los descubrieron empujando una moto de $30 millones robada en Las Heras y la abandonaron para no ser detenidos

Malvivientes fueron descubiertos la tarde de este martes empujando por la vía pública una moto de alta gama denunciada como robada en Las Heras . Para escapar de los policías, los malvivientes abandonaron el vehículo valuado en aproximadamente $30 millones y pudieron darse a la fuga. Pese a eso, en el lugar se halló otro rodado pedido por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 17.30 de la mencionada jornada, mientras efectivos de la jurisdicción realizaban maniobras preventivas en el barrio Estación Espejo , más conocido como Los Cinco Mil Lotes , localizado en el distrito de El Resguardo .

Por el cruce de calles Bufano y Dr. Cicchitti , detectaron a tres individuos trasladando a pie una moto naranja y blanca, que parecía ser de alta cilindrada. En ese instante, al notar la presencia de los funcionarios públicos, los sospechosos apuraron el paso e ingresaron rápidamente a una vivienda de precaria construcción, donde abandonaron el vehículo.

En ese mismo instante, los malvivientes iniciaron la fuga a pie, saliendo por la parte trasera del inmueble y perdiéndose de vista por entre los pasillos internos del asentamiento que forma parte de la barriada, señalaron fuentes cercanas al hecho.

FotoJet(41) Las dos motos robadas que fueron recuperadas por el personal policial de Las Heras. Gentileza.

Dos motos robadas recuperadas en Las Heras

Al verificar el interior de la propiedad, dieron con la KTM Adventure 790cc, que acababan de descartar los individuos, y también con una Corven Energy 110cc. Al verificar los dominios de las chapas patente que ambas motocicletas tenían colocadas, constataron estaban solicitadas en diferentes expedientes judiciales: la primera por un hurto agravado denunciado este último lunes y la otra por el mismo delito, pero registrado el jueves 28 de mayo.

Frente a eso, un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 solicitó los trabajos en la escena de la Policía Científica y efectivos de la División Sustracción de Automotores, de Investigaciones, que estuvieron a cargo del secuestro de ambos rodados.