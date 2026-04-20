Otro trágico caso de violencia de género en Santa Fe: le disparó a su expareja en el trabajo y se quitó la vida

El violento episodio ocurrió este sábado en una zona comercial de la localidad santafesina, a 150 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Por causas que aún se intentan establecer, el hombre accionó el arma de fuego contra la mujer.

La tranquilidad de la localidad de Murphy, ubicada a unos 150 kilómetros de Rosario, se vio quebrada este sábado por un brutal hecho de violencia de género. Un hombre de 61 años irrumpió en el trabajo de su expareja, le efectuó un disparo con una escopeta y, pocos segundos después, se suicidó en el lugar.

Ataque en pleno lugar de trabajo El trágico episodio tuvo lugar en un inmueble situado en la calle Córdoba al 300. Según las primeras informaciones policiales, el agresor se presentó en el establecimiento donde se encontraba la víctima desempeñando sus tareas laborales.

Por causas que aún se intentan establecer, el hombre accionó el arma de fuego contra la mujer. Afortunadamente, el impacto se localizó en una de sus manos, lo que evitó que el ataque resultara letal de forma inmediata. Tras la agresión, el atacante utilizó la misma escopeta para quitarse la vida.

La mujer recibió asistencia médica de urgencia tras el ataque. Aunque se encuentra fuera de peligro, permanece bajo observación debido a la herida sufrida y al estado de shock provocado por la situación.

En la escena del crimen trabajaron efectivos policiales y peritos forenses, quienes procedieron al secuestro del arma y al levantamiento de rastros para preservar las pruebas necesarias para el expediente.