Misiones: se conocieron nuevos detalles del femicidio de Dulce Candia en Misiones

Continúa la investigación por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, acaecido en la ciudad misionera de Eldorado entre el 17 y el 27 de mayo. Según fuentes del Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez, está confirmado que la adolescente murió por “asfixia mecánica” y que no tenía golpe alguno en la cabeza, como dijo su padre, Narciso Candia, a MDZ . “ No tenía golpe alguno. Murió por asfixia mecánica ”, dijo a este diario una fuente allegada a la investigación judicial.

La misma fuente aclaró que la “ropa encontrada en la cámara séptica donde se halló el cuerpo de la adolescente era de la víctima” . Con esto, también se desmintieron las declaraciones de la madre, Lilian Maciel, quien había dicho que “al lado del cuerpo, entre otras vestimentas, se encontró una campera celeste que no pertenecía a Dulce María Beatriz”.

Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, desapareció el 17 de mayo pasado. Su cuerpo fue encontrado en un terreno en el barrio El Tucán, del kilómetro cuatro de Eldorado, el 28 de mayo, un día después de que su madre, Lilian, hiciera la denuncia en la Seccional II de la Policía de la Provincia, con asiento en esta ciudad.

Según la madre, la denuncia la hizo días después de que en la Seccional de la Policía de la Mujer le habrían negado la realización de la denuncia por la desaparición de su hija. El principal acusado es un remisero de la ciudad. Está identificado como Mario Alberto Y. (46), quien fue formalmente imputado por femicidio. “El remisero conocía a la adolescente; no sabemos cuál era la relación entre ambos”, dijo la fuente consultada.

El hombre está detenido y, para la jueza de instrucción, está claro que tuvo que ver con el asesinato de Dulce Beatriz. De esta forma, se descartaron las versiones que daban cuenta de la posibilidad de su liberación por falta de mérito. El viernes pasado, el acusado se abstuvo de declarar ante la jueza de Instrucción N.º 1 por recomendación de su defensora oficial, Ana María Mayerhoffer.

“Las pruebas clave en su contra incluyen peritajes de geolocalización, testimonios de testigos que los vieron discutir y evidencia digital”. Días pasados, la jueza ordenó un allanamiento en un taller mecánico ubicado en el barrio 20 de Junio, kilómetro tres de Eldorado, donde se secuestraron una carcasa de teléfono celular Motorola, un teléfono celular LG, un teléfono celular Infinix y dos tarjetas SIM (chips) de la empresa Personal.

Estos elementos fueron incautados para ser sometidos a pericias técnicas y forenses digitales con el fin de extraer información clave para la investigación. Todos los detalles del caso fueron reportados y documentados por portales locales. Hasta el momento, la Justicia sigue buscando el teléfono celular de Dulce Beatriz. “Lamentablemente, no pudimos hallar el celular de la víctima”.

Detalles clave del caso y antecedentes

El taller mecánico está vinculado a la causa por el femicidio de Dulce María Candia. La Justicia dio los siguientes detalles:

El imputado purgó una condena anterior de cuatro años por tráfico de estupefacientes.

El vehículo secuestrado del remisero es un Fiat Siena, el mismo que se secuestró cuatro años antes cuando fue detenido.

Los padres de la adolescente asesinada no han designado, hasta el momento, un abogado querellante. Tampoco se han acercado al juzgado para hablar con la jueza, según la fuente consultada.

Desde el juzgado también cuestionaron las declaraciones del director general de Seguridad de la Policía de Misiones, comisario general Raúl Maslowski, quien aseguró que “el femicidio de Dulce María Beatriz Candia estaba en un 99 % esclarecido”.

Vulnerabilidad

Organizaciones feministas y medios locales reportaron que la joven y su familia vivían en una situación de extrema vulnerabilidad social y económica. La familia reside en el barrio Avanti, del kilómetro tres de Eldorado. Tras la muerte de Dulce María Beatriz, la familia quedó conformada por sus padres y tres hijos: dos varones de 13 y 15 años con discapacidad y una nena de 10 años que diariamente, además de concurrir a tercer grado de la escuela estatal del barrio, come en el merendero cercano, de donde además se lleva panes para sus padres.

Narciso Candia tiene problemas hepáticos, está con una sonda en uno de los riñones y, al momento de la desaparición de su hija, se encontraba internado en el hospital Samic de Eldorado. Su mujer, Lilian Maciel, es diabética e hipertensa. Viven de la caridad de sus vecinos.