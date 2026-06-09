Femicidio de Agostina Vega: investigan una trama de silencios, mentiras y encubrimiento

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando y en las últimas horas sumó una nueva detención que podría resultar clave para esclarecer las maniobras posteriores al crimen. Se trata de Soledad Andreani, de 43 años, quien quedó imputada por encubrimiento agravado en el marco de una causa que ya cuenta con varios sospechosos bajo la lupa judicial.

La novedad fue confirmada por el abogado querellante Carlos Nayi durante una entrevista con La Voz En Vivo. Allí, el letrado sostuvo que los investigadores están reconstruyendo una presunta cadena de colaboración y silencios que habría permitido ocultar información relevante sobre el asesinato de la adolescente.

Según explicó Nayi, la mujer detenida mantenía una estrecha relación con Claudio Barrelier , principal acusado por el crimen. Para la querella, Andreani habría tenido una participación activa en distintas acciones posteriores al hecho, entre ellas la utilización de un vehículo que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue empleado para trasladar el cuerpo de la víctima.

La acusación también apunta a que el automóvil habría sido sometido posteriormente a tareas de limpieza destinadas a eliminar posibles rastros. Para los investigadores, este elemento constituye uno de los indicios que refuerzan la sospecha de que la imputada tenía pleno conocimiento de lo ocurrido.

Durante la entrevista, Nayi aseguró que la responsabilidad penal en la causa podría extenderse a otras personas. "El cuadro no termina ahí. Ingresaron otras personas, conocían lo que estaba ocurriendo, callaron y miraron para otro lado", afirmó el abogado, quien consideró que aún quedan aspectos por esclarecer dentro de la investigación.

En paralelo, la situación procesal de Osvaldo Facetta también sigue complicándose. El hombre, amigo de Claudio Barrelier, es señalado por la querella como una figura clave en las presuntas maniobras destinadas a desviar la atención de la familia durante la búsqueda de Agostina Vega. Según la acusación, mientras colaboraba aparentemente con los allegados de la víctima, ya conocía información determinante sobre el caso.

Uno de los elementos que incorporó la fiscalía al expediente son llamadas telefónicas realizadas desde números ocultos a familiares de la adolescente. De acuerdo con Nayi, una de esas comunicaciones fue reconocida por la abuela de Agostina, quien identificó la voz de Facetta, circunstancia que fortaleció las sospechas en su contra.

Con nuevas medidas en marcha y la posibilidad de que aparezcan más involucrados, la causa sigue avanzando sobre una hipótesis que ya no se limita al autor material del crimen, sino que busca determinar quiénes colaboraron, ayudaron o guardaron silencio después del femicidio.