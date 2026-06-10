"Un ataúd en mi espalda", la desgarradora carta de la mamá de Ángeles Rawson a 13 años del femicidio

En un triste aniversario por el femicidio de Ángeles Rawson, asesinada en 2013 por el portero Jorge Mangeri, su mamá Jimena Aduriz compartió un emotivo mensaje cargado de dolor y expresó cómo sigue atravesando la ausencia de su hija.

La foto que compartió la mamá de Ángeles Rawson en el nuevo aniversario

En un nuevo aniversario del femicidio, la mamá de Ángeles Rawson publicó una profunda reflexión en sus redes sociales, donde describió cómo convive con la ausencia de su hija más de una década después. La joven tenía 16 años cuando fue asesinada el 10 de junio de 2013.

Ese día regresó a su edificio de la calle Ravignani al 2360, en el barrio porteño de Palermo, luego de asistir a una clase de educación física. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al edificio, pero nunca llegó a entrar a su departamento.

En un primer momento, la investigación se enfocó en la búsqueda de una adolescente desaparecida. Sin embargo, horas después, trabajadores del CEAMSE de José León Suárez encontraron un cuerpo entre los residuos trasladados por un camión recolector. La víctima fue identificada por su madre, Jimena Aduriz.

La carta de Jimena Aduriz a 13 años del femicidio “13 desde el 2013. Cuánto pesa tu ausencia, es un ataúd en mi espalda que con el paso del tiempo se hace parte de ella… Tantas cosas han pasado, tantos recuerdos que dejaron de crearse, y la paradoja que lo siento como si hubiera sido ayer”, escribió.

En su mensaje también recordó escenas cotidianas de la adolescencia de Ángeles, desde sus desayunos hasta sus comentarios que hacían reír a toda la familia. “Toda esa enorme vida de 16 añitos y tu futuro, eso te y me arrebataron. Hoy no puedo ser fuerte, mi amor… Mañana seguiré. Me duele demasiado, y te amo de la misma forma”, expresó.