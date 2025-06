"Tu ataúd pesa más", el desgarrador mensaje de la mamá de Ángeles Rawson a 12 años del femicidio

“No te tengo hace 12 años, pero estos días tu ataúd pesa más y me permito descansar llorándote y reviviendo cada pedacito de vida que vivimos juntas. Y te extraño, y te amo porque con una hija no existe el tiempo pasado o no debería existir”, añadió Aduriz. Y por último concluyó: “Mañana sigo, mi Mumina, hoy no... Hasta el cielo de las nubes te amo mi amor. Mami”.