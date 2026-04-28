Fianza millonaria y libertad para el conductor que atropelló y mató a un colectivero en Las Heras

La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez le otorgó este martes la libertad bajo fianza a Nazareno Rodrigo Caberos Solorza (32), el conductor que el sábado atropelló y mató al colectivero Facundo Ezequiel Chavarini en Las Heras . El acusado se fugó tras el accidente fatal y terminó entregándose horas después. Ahora, afrontó una fianza millonaria para evitar la cárcel.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por MDZ , la defensa ofreció una caución de 5.000.000 de pesos para que el hombre, imputado por el homicidio culposo agravado por la fuga, no fuese trasladado a un penal de la provincia.

La solicitud fue aceptada por la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), quien dispuso el recupero de la libertad de Caberos Solorza. Eso sí, para eso, la magistrada le impuso una serie de condiciones a cumplir: entregar el pasaporte, prohibición para salir del país y presentarse a firmar cada dos semanas en la fiscalía, detalla la información.

De esa manera, tras poco más de dos días, el acusado abandonó su celda de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), ubicado en el Polo Judicial Penal, donde estuvo alojado luego de haberse entregado a las autoridades.

El siniestro se produjo alrededor de las 6.30 del sábado cuando las autoridades tomaron conocimiento a través de la línea de emergencias 911 sobre un accidente entre un auto y una bicimoto, en el cruce de avenida Perú y calle Roca, en Las Heras.

Cuando policías arribaron hasta el lugar, solamente encontraron al rodado menor y su conductor, quien aparentemente no tenía signos vitales. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que trabajó en la escena, confirmó el deceso de Chavarini, de 28 años.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 09.12.23 La escena del accidente que acabó con la vida de Chavarini. Gentileza.

Los testigos entrevistados indicaron que el hombre al mando del automóvil que impactó la bicimoto, se dio a la fuga tras el accidente, por lo que se iniciaron una serie de trabajos y averiguaciones tendientes a identificar al conductor.

La detención del conductor

Horas más tarde, cerca de las 18.30, Caberos Solorza se presentó de manera espontánea en una sede judicial, acompañado por su abogado. Allí, manifestó ser el autor del hecho en el que perdió la vida el colectivero y quedó detenido.

680229608_1553528510109694_6434738652688738002_n (1) En las redes se replicaron los mensajes de dolor por la muerte de Chavarini. Facebook.

Asimismo, el acusado entregó su Citroën C4, el cual fue puesto a disposición de la Policía Científica para practicarle los peritajes correspondientes.

Mientras los detectives del caso aguardan por los resultados de esa y otras medidas, se resolvió la situación procesal de Caberos Solorza, quien este martes recuperó la libertad mediante el pago de una fianza.