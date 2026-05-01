Mató a su amigo por una broma en un partido de truco y ahora irá preso: a un paso de la perpetua

Un jurado popular en la provincia de Neuquén dictó un veredicto unánime contra Juan Pedro Cides por el crimen de quien fuera su amigo, Franco Ramírez . El hecho, que conmocionó a la comunidad, se desencadenó por una broma en medio de un clima de consumo de alcohol.

El asesinato tuvo lugar la madrugada del 1° de junio de 2025 en una vivienda del barrio 114 Viviendas. Según la investigación liderada por la fiscal Laura Pizzipaulo, al ser calificado como "homicidio con alevosía", el acusado quedó a un paso de la prisión perpetua.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el atacante extrajo un arma blanca y apuñaló a Ramírez directamente en el corazón, causándole la muerte de forma instantánea.

La fiscalía argumentó que el ataque fue "súbito y a traición". Se destacó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad, lo que le impidió defenderse y lo colocó en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los detalles del veredicto y la perpetua

Tras analizar testimonios de testigos presenciales, pericias científicas y pruebas documentales, los 12 ciudadanos del jurado avalaron la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Así, Cides fue declarado autor del delito de homicidio agravado por alevosía. Debido a que la alevosía es un agravante en el Código Penal, la única pena posible para esta calificación es la reclusión perpetua.

Ahora, la Oficina Judicial deberá programar el juicio de cesura, instancia donde un juez técnico oficializará la imposición de la pena.