El gobierno de Salta otorgará un subsidio vitalicio al Chaqueño Palavecino y generó polémica: el monto

El Gobierno de la provincia de Salta formalizó la entrega de un subsidio vitalicio a Oscar “Chaqueño” Palavecino . La medida, que generó repercusiones en redes sociales, fue aprobada bajo el régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico y oficializada a través del Decreto N° 246, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore.

El beneficio económico fue solicitado por el propio artista y se enmarca en la Ley Provincial N° 6475. Esta normativa busca distinguir a figuras con una trayectoria destacada que mantengan un fuerte vínculo con la identidad cultural de Salta.

Para acceder a este régimen, se verificó que cumpla con los requisitos: ser mayor de 55 años, haber nacido en la provincia de Salta y contar con más de 20 años de actividad artística pública de forma ininterrumpida .

El subsidio equivale al Nivel 13 del escalafón administrativo provincial. Para el año 2026, esto se traduce en un ingreso mensual estimado que supera los $600.000 .

Entre las particularidades de este beneficio, la normativa establece que es compatible con jubilaciones, pensiones u otras fuentes de ingreso, es heredable por cónyuges o convivientes y exige una contraprestación cultural, es decir, que el gobierno provincial puede convocar al artista para participar en recitales, talleres o eventos oficiales sin obligación de pagarle una remuneración adicional.

La palabra del Chaqueño

chaqueno-palavecino-2081448 Chaqueño Palavecino. Archivo MDZ

Tras conocerse la noticia y el debate generado en torno al beneficio, el cantante de 66 años rompió el silencio para aclarar su postura frente al subsidio y detallar qué hará con el dinero.

Palavecino explicó que se trata de un trámite largo que le corresponde por ley. “Es un mérito que viene desde hace mucho tiempo. Yo tengo 66 años, esto es algo que se gana el artista. Se presentan papeles, como una jubilación y tardó 11 años en salir”, detalló. Además, aclaró que es una política de Estado que existe desde hace décadas y que ya ha beneficiado a otras figuras del ámbito musical local, aunque admitió que, hasta el momento, nadie del gobierno se había comunicado directamente con él.

El folklorista aseguró que esa cifra “no es mucha plata” para su economía personal, pero dejó en claro que no utilizará el beneficio para uso propio: “Es un derecho y soy dueño de recibirlo, pero sé lo que voy a hacer. Tengo una fundación, ayudo a mucha gente y siempre estoy sacando de mi bolsillo. Permanentemente hay gente que me pide ayuda, es algo de todos los días”.