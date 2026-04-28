Una conocida periodista fue mamá y generó ternura al presentar a su hijo: "Familia completa"

La conductora de una reconocida señal de noticias presentó en redes a su hijo y emocionó a sus seguidores con el posteo.

Una conocida periodista está viviendo por estas horas el mejor momento del año luego de la llegada de su primer hijo. La noticia fue confirmada por la flamante mamá a través de las redes sociales y generó una enorme emoción.

Se trata nada más y nada menos que de Luli Trujillo, conductora de C5N. La comunicadora había confirmado su embarazo durante el mes de octubre del 2025 y finalmente este martes compartió la llegada de su hijo en Instagram.

"Roque, Roque de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. 23/04/26 - 3,600 kg de amor - familia completa", expresó Luli junto a dos imágenes donde aparece el pequeño Roque y otra junto a su novio y el bebé.

La periodista fue mamá y lo compartió en redes Luli Trujillo La periodista fue mamá y enterneció las redes con el posteo. Foto: Instagram / @lulitru.

Los seguidores no tardaron en felicitar a la periodista: "Qué linda familia. Aguante Roquinnn", "Que familia más linda y feliz", "Mil felicidades, querida familia, bienvenido Roque".