Un panelista de El Trece habló sobre la conductora de Telefe tras una medida que tomó contra él y fue tajante.

Wanda Nara volvió a ser noticia luego de arremeter fuertemente contra un conocido panelista de El Trece. Todo comenzó el día lunes cuando Gustavo Méndez reveló que recibió un documento que le llegó por parte de Ana Rosenfeld, abogada de la conductora.

Todo comenzó debido a la información que da el periodista en el programa de Moria Casán. La mediática decidió enviarle una medida cautelar por medio de Rosenfeld por hablar de las menores en lo que respecta al expediente judicial.

"Es lo que hacen en todos los programas, a la única persona que le mandaste una cautelar es a mi", expresó mirando fijamente a la cámara y hablándole de manera directa a la abogada de la figura de Telefe.

El periodista apuntó contra Wanda Nara Un conocido periodista apuntó contra Wanda Nara y fue contundente: "Quiere mi..."

"Sabés que, quiere mi billete también Wanda, quiere mi billete", expresó Méndez en el programa. En otra parte reveló que la empresaria pide un total de $1.500.000 pesos, algo que sorprendió a todos sus compañeros.