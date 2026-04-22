El gesto romántico que tuvo Franco Colapinto con Maia Reficco tras su llegada al país

El piloto de la escudería Alpine ya se encuentra en Argentina para realizar el Road Show el fin de semana y Ángel de Brito reveló el gesto romántico que tuvo con Maia.

Franco Colapinto se encuentra en estos momentos disfrutando de Argentina y esperando el fin de semana para realizar el tan esperado Road Show con el Lotus E20 de Alpine. El evento se realizará el próximo 26 de abril por las calles de Buenos Aires.

El deportista ha realizado diferentes actividades desde que aterrizó en el país y una de ellas incluyó nada más ni nada menos que a Maia Reficco, quien sería la chica que conquistó el corazón del piloto. Ángel de Brito fue quien reveló todos los detalles en su canal de difusión y contó el gesto romántico que tuvo.

"Colapinto cerró un restó en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos. Se cerró para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial", comenzó contando el conductor de LAM en sus redes.

El gesto romántico de Franco Colapinto con Maia Reficco Franco Colapinto Franco Colapinto cenó con Maia Reficco en Argentina. Foto: Instagram / @angeldebritooki.

Además, agregó: "Está muy entusiasmado por el evento del domingo y cenó en un restó frente a una de las tribunas del evento". Si bien no confirman la relación, esto deja en claro que ambos se encuentran muy enamorados y podrían verse juntos el domingo.