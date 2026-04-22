El F1 de Franco Colapinto ya está en el país: cuándo se subirá por primera vez

El esperado show de Franco Colapinto empieza a tomar forma definitiva: el auto de Fórmula 1 que utilizará en la exhibición del domingo ya llegó a Argentina y quedó listo. Sin embargo, hay un detalle importante y es que su primer contacto real con el monoplaza será ese mismo día.

De esta manera, el piloto argentino de Alpine no realizará ninguna prueba previa. Su primera experiencia real al volante del coche será directamente durante la actividad programada.

Los trabajos previos se limitarán a cuestiones técnicas básicas, como la adaptación del asiento, un aspecto determinante para el confort y el dominio del vehículo dentro de un habitáculo extremadamente exigente.

El plan contempla que las primeras vueltas del domingo funcionen como reconocimiento. Recién allí Colapinto podrá familiarizarse con el trazado y el comportamiento del auto antes de exigirlo al máximo.

En ese contexto, el motor V8 se perfila como uno de los grandes protagonistas: su sonido característico acompañará cada salida y será parte central del espectáculo que se vivirá a lo largo del circuito urbano.

Franco Colapinto en Palermo

La exhibición tendrá lugar en un trazado especialmente diseñado en la Ciudad de Buenos Aires, con eje en la avenida Libertador. El circuito abarcará distintos puntos clave, incluyendo sectores cercanos al Monumento a los Españoles y conexiones con avenidas como Sarmiento y Figueroa Alcorta.

Además de la acción en pista, el evento incluirá actividades paralelas orientadas al público. Habrá espacios con pantallas gigantes, música en vivo y propuestas para que los asistentes puedan vivir una experiencia completa vinculada al automovilismo.

mapa road show colapinto Gran expectativa por el road show de Franco Colapinto en Palermo. GCBA

Cronograma completo del domingo

La agenda prevé cuatro apariciones de Colapinto en pista. La primera será a las 12.45 con el Lotus E20, seguida por una segunda salida a las 14.30 a bordo de un Mercedes M136, réplica de la histórica “Flecha de Plata” asociada a Juan Manuel Fangio.

Más tarde, a las 15.15, el piloto volverá a girar con el Fórmula 1, mientras que el cierre llegará a las 15.55 con un recorrido en bus descapotable.

La jornada comenzará a las 8.30 con la apertura del predio, continuará con propuestas musicales y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, y tendrá como punto central el esperado debut en pista del argentino, que se dará sin ensayos y frente a un público que agotó las entradas en pocas horas.