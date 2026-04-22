Ricardo Biasotti le hizo un inesperado pedido a Amalia Granata en televisión y la descolocó por completo: "Tendriamos que..."

Durante la emisión de este martes en LAM, el piso se transformó en un viaje en el tiempo hacia el 2004, época en la que Amalia Granata y Ricardo Biasotti vivían un romance intenso. Pero lo que era una entrevista seria sobre causas judiciales se dio vuelta por completo cuando el empresario, ni lerdo ni perezoso, lanzó un comentario que dejó a la legisladora recalculando frente a todo el país.

“Tendríamos que haber tenido un hijo nosotros. Hubiera sido más fácil”, disparó él, haciendo una clara referencia a las batallas legales que ambos padecieron con sus ex.

La reacción en el estudio de América fue unánime: desde el conductor hasta las angelitas, todos estallaron en carcajadas ante la ocurrencia. Amalia Granata, que no se queda atrás nunca, atinó a cubrirse el pecho y reírse con ganas, dejando en claro que, aunque pasó mucha agua bajo el puente, la química con su ex sigue intacta.

Ricardo Biasotti sorprendió a todos en el piso de LAM con una humorada sobre su pasado con Granata.

Lejos de cortar el rostro, la diputada se prendió en el juego, evidenciando que el vínculo que nació en un cumpleaños de amigos hace más de veinte años dejó recuerdos que hoy permiten bromear con tanta soltura.

amalia granata ricardo biasotti (1) La pareja se conoció en 2004 y mantuvo una relación que duró cerca de un año y medio. Archivo

Para entender por qué se arruinó todo de forma tan divertida en el estudio, hay que recordar que esta dupla fue una de las más buscadas por la prensa en 2005. Con una diferencia de edad de dos décadas, estuvieron juntos un año y medio, en un momento donde Granata recién asomaba en los medios y él ya lidiaba con la exposición de haber sido pareja de Andrea del Boca. Ese pasado compartido, marcado por encuentros casuales y una rápida conexión telefónica, resurgió hoy con una frase que, entre broma y verdad, planteó un "qué hubiera pasado si".