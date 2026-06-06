Pepe Cibrián Campoy destrozó a la inteligencia artificial y vaticinó el peor final: "Quitando el trabajo"

El debate sobre el avance de la inteligencia artificia l en el mundo artístico volvió a instalarse con fuerza después del pronunciamiento de la Asociación Argentina de Actores, que pidió establecer reglas claras para su implementación dentro de la industria audiovisual y del ámbito cultural. En ese contexto, Pepe Cibrián Campoy compartió su mirada en diálogo con Puro Show .

El director reconoció que observa el tema con preocupación y coincidió con la postura expresada tanto por la entidad como por Ricardo Darín. "A mí me causa mucho miedo", sostuvo al referirse al crecimiento de esta tecnología y al impacto que, según considera, puede tener sobre distintas profesiones.

En esa línea, el productor profundizó sobre uno de los aspectos que más le inquietan: la posibilidad de que reemplace tareas creativas. "Primero porque están quitando el trabajo de todos, de muchas disciplinas de la vida", señaló el dramaturgo.

Para explicar su postura, el actor puso como ejemplo la capacidad que tienen hoy estas herramientas para producir contenido en pocos segundos y expresó su preocupación por cómo podrían evolucionar en el futuro. "Yo les propongo una cosa y en 3 segundos me escribe una obra. Mal. Sin sensibilidad. Pero es tan brutal que en muy poco tiempo va a tener sensibilidad. Y ahí es donde entonces, ¿qué hacemos la gente?", expresó Cibrián.

Pepe Cibrián en Puro Show El director respaldó el reclamo de la Asociación Argentina de Actores. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Consultado sobre el pedido de regulación impulsado por los actores, Pepe dejó en claro que acompaña esa iniciativa. "¡Por supuesto! Porque es ocupar un espacio del arte. Tanto peleamos durante tantos siglos para que sea valorizado, cosa que no es muy valorizado en nuestro país... Y sin embargo seguimos luchando y peleando por cumplir nuestras fantasías", afirmó el director.

Sobre cómo podría ponerse un límite a ese avance, el actor respondió: "Haciendo". Luego, el productor argumentó que hay espacios donde el componente humano sigue siendo irremplazable. "Yo hago teatro básicamente. Entonces sobre un escenario, ¿cómo pueden poner inteligencia artificial? El riesgo humano es lo que atrae del teatro. Como en un circo: si el trapecista ya sabés que es inteligencia artificial, sabés que no se va a caer y si se cae no le pasa nada. Entonces el riesgo de lo vivo, eso no lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial", manifestó el dramaturgo.

Pepe Cibrián Campoy también se refirió al uso de la imagen de intérpretes mediante herramientas de la inteligencia artificial y marcó una posición tajante respecto a una eventual utilización de su propia figura. "No aceptaría, creo que es un horror", concluyó el artista.