El actor se puso al frente de una campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices: los detalles.

“Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”. Con esa pregunta, Ricardo Darín miró a la cámara y rompió la cuarta pared en un nuevo spot que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Lejos de promocionar un proyecto propio, el actor encabezó una campaña que exige la regulación de la inteligencia artificial.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices decidió alzar la voz frente a lo que consideran una amenaza directa a los derechos laborales, económicos y de identidad de los trabajadores del sector. La campaña, que rápidamente cosechó miles de mensajes de apoyo bajo la consigna de que la tecnología necesita límites, busca concientizar no solo a las productoras, sino también al público general sobre el engaño visual al que están expuestos a diario.

Ricardo Darín y otros actores, contra la IA Embed - El curioso video con el que Ricardo Darín lanzó una dura advertencia sobre la inteligencia artificial

Darín no estuvo solo en este reclamo. A lo largo del material audiovisual, diversas figuras del espectáculo nacional sumaron su testimonio para evidenciar las distintas aristas de esta problemática. Gustavo Garzón, por ejemplo, puso el foco en la manipulación de la audiencia al advertir que alguien podría utilizar su rostro generado por computadora para engañar a los espectadores sin que estos lo noten.

En la misma línea, Diego Gentile y Marina Bellati llevaron el debate al terreno de la propiedad personal y profesional. Mientras Gentile es categórico al afirmar que nadie puede adueñarse de su imagen sin su consentimiento explícito, Bellati subrayó que el rostro, las expresiones y el tono de voz no son simples características físicas, sino las verdaderas herramientas de trabajo de cualquier intérprete, por lo que la decisión sobre su uso debe ser exclusiva del artista.