El curioso video con el que Ricardo Darín lanzó una dura advertencia sobre la inteligencia artificial
El actor se puso al frente de una campaña impulsada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices: los detalles.
“Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”. Con esa pregunta, Ricardo Darín miró a la cámara y rompió la cuarta pared en un nuevo spot que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Lejos de promocionar un proyecto propio, el actor encabezó una campaña que exige la regulación de la inteligencia artificial.
La Asociación Argentina de Actores y Actrices decidió alzar la voz frente a lo que consideran una amenaza directa a los derechos laborales, económicos y de identidad de los trabajadores del sector. La campaña, que rápidamente cosechó miles de mensajes de apoyo bajo la consigna de que la tecnología necesita límites, busca concientizar no solo a las productoras, sino también al público general sobre el engaño visual al que están expuestos a diario.
Ricardo Darín y otros actores, contra la IA
Darín no estuvo solo en este reclamo. A lo largo del material audiovisual, diversas figuras del espectáculo nacional sumaron su testimonio para evidenciar las distintas aristas de esta problemática. Gustavo Garzón, por ejemplo, puso el foco en la manipulación de la audiencia al advertir que alguien podría utilizar su rostro generado por computadora para engañar a los espectadores sin que estos lo noten.
En la misma línea, Diego Gentile y Marina Bellati llevaron el debate al terreno de la propiedad personal y profesional. Mientras Gentile es categórico al afirmar que nadie puede adueñarse de su imagen sin su consentimiento explícito, Bellati subrayó que el rostro, las expresiones y el tono de voz no son simples características físicas, sino las verdaderas herramientas de trabajo de cualquier intérprete, por lo que la decisión sobre su uso debe ser exclusiva del artista.
Cabe recordar que la falta de regulación sobre el uso de réplicas digitales y guiones generados por IA fue uno de los principales motores de la histórica huelga que paralizó a Hollywood, donde actores y guionistas se plantaron ante los grandes estudios para exigir protección. Bellati rescató este contexto internacional en el video, recordando que el mundo entero ya está discutiendo leyes y convenios para frenar este avance descontrolado.
Hacia el final de la pieza audiovisual, Ricardo Darín toma la palabra para dejar una reflexión que trasciende lo sindical y apela a la ética. El actor recordó al espectador que tiene el derecho inalienable de saber si lo que está viendo en pantalla es real o una construcción digital, sentenciando que ninguna innovación tecnológica puede ser la excusa perfecta para justificar el robo o el engaño. "Regulemos el uso de la inteligencia artificial", es el contundente mensaje con el que cierra el video.