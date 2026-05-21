La comedia romántica de Prime Video que plantea una incómoda pregunta sobre el amor

Las comedias románticas llevan años intentando reinventarse. Algunas lo hacen exagerando el drama, otras refugiándose en la nostalgia, y muchas terminan reciclando fórmulas ya conocidas. Cada tanto aparece algún título con una propuesta original, capaz de subvertir expectativas y sorprender con su historia.

Eso es precisamente lo que consigue El hombre perfecto (I’m Your Man), la película alemana dirigida por Maria Schrader que se estrenó en 2021 y que hoy podés ver en Prime Video .

La protagonista es Alma, interpretada por Maren Eggert , una escéptica y meticulosa arqueóloga del Museo Pergamon de Berlín. Alma es brillante, racional y emocionalmente distante, y su vida está dominada por el trabajo y por una mirada bastante escéptica sobre las relaciones humanas. Para conseguir financiamiento para su investigación, acepta participar de un experimento que implica convivir durante tres semanas con Tom ( Dan Stevens ), un robot humanoide impulsado por inteligencia artificial, diseñado específicamente para ser su pareja ideal.

Tom fue programado para ser "el hombre perfecto". Elegante, atento, sensible y capaz de aprender constantemente de las reacciones de ella, Tom parece tener todas las respuestas correctas. El problema es que justamente ahí empieza el conflicto.

En el último tiempo, varias películas han optado por entrar en el terreno de la inteligencia artificial, pero pocas usan ese elemento para hablar de emociones humanas de una forma tan cotidiana y cercana.

El hombre perfecto 3.jpg ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial interfiere en el amor? Majestic Filmverleih

Lejos de los clichés del género de la comedia romántica, el foco de la película está puesto en la idea de qué significa amar a alguien que existe únicamente para complacerte. ¿Puede existir una relación real cuando desaparecen el conflicto, la incertidumbre y el error? ¿El amor sigue siendo amor si está diseñado por un algoritmo?

Tom no es solamente un robot, es una fantasía romántica hecha persona. Siempre sabe qué decir, nunca interrumpe, escucha con atención absoluta y adapta su personalidad según los deseos de Alma. En teoría, debería ser imposible no enamorarse de él. Pero la película entiende que las relaciones humanas funcionan precisamente porque las personas reales son contradictorias, impredecibles y, muchas veces, frustrantes.

Ahí está la gran virtud del film de Schrader. En lugar de romantizar la perfección, la cuestiona y analiza la forma en que idealizamos las relaciones.

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El Hombre Perfecto Tráiler Oficial

El hombre perfecto no es una comedia romántica convencional, y probablemente ahí radique su mayor atractivo. Tiene humor, romance y momentos tiernos, sí, pero también una mirada bastante lúcida sobre cómo construimos vínculos en tiempos dominados por la tecnología y expectativas imposibles.

Para quienes buscan una película romántica diferente, más reflexiva y menos formulaica que la mayoría de las opciones del catálogo, El hombre perfecto es una recomendación que no vas a querer pasar por alto.