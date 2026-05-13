Llega Antártida - Dominio Uno, el documental narrado por Ricardo Darín: dónde se podra ver gratis

El documental de los Gauchos del Mar filmado en la Antártida estrenará mañana jueves 14 de mayo y en esta nota te contamos dónde podrás verlo.

Luego de 6 films, y con 71 premios internacionales en su haber, los hermanos Joaquín y Julián Azulay, conocidos como Gauchos del Mar, anuncian el lanzamiento digital de su séptimo largometraje: "Antártida - Dominio Uno". Sin dudas una producción de alto impacto que está narrada por Ricardo Darín.

Tras un exitoso recorrido por festivales internacionales y funciones por todo el mundo, el documental se estrenará globalmente el próximo 14 de mayo a partir de las 7:00 de la mañana en el canal de YouTube de Gauchos del Mar, con el objetivo de democratizar el mensaje de conservación por la Antártida.

Los Gauchos del Mar han decidido democratizar el acceso al documental (al igual que todos los films anteriores), publicandolo de forma gratuita en su canal de Youtube para que el mensaje llegue a cada rincón del planeta. Entendiendo que la preservación de la Antártida es una causa de bien común que afecta a toda la humanidad.

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El lanzamiento mundial será acompañado por una impactante performance artística frente al Obelisco de Buenos Aires. El 14 de Mayo a partir de las 7AM (ARG) habrá una instalación de un bloque de hielo de dos metros de altura con una de las tablas de surf utilizadas en la expedición en su interior, una metáfora visual sobre el derretimiento de los glaciares y la fragilidad del ecosistema antártico.