Un directivo de Telefe deja su lugar tras años en el canal y revelaron el fuerte motivo: "Cuestión de..."

Telefe sigue experimentado fuertes cambios desde que asumieron las nuevas autoridades y el periodista Nacho Rodríguez comentó detalles de la salida.

Los cambios en la televisión siguen fuertemente durante el 2026 y en las últimas horas se confirmó la salida de un importante directivo de Telefe. Esto se da luego de que asumió Gustavo Scaglione como nuevo dueño y la noticia sorprendió a todos en el canal.

Se trata nada más y nada menos que de Darío Turovelzky, quien dejará su cargo como CEO y responsable de programación del canal de la familia. Pablo Montagna fue quien compartió la noticia y dejó en claro que en las próximas horas habrá comunicado oficial.

Mientras que el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez reveló el motivo que llevó a que Darío se aparte de Telefe: "Era cuestión de tiempo. No están de acuerdo con algunos manejos y decisiones de la nueva gestión".

El directivo de Telefe se despide tras años de trabajo Captura de pantalla 2026-05-13 161855 Darío Turovelzky se despide de Telefe. Foto: X / @NachoRodriOk.

"Ya el lunes no estará en los Martín Fierro de aire. Este viernes será su último día", expresó Nacho Rodríguez en su cuenta de X (antes Twitter). Pero esto no es todo, ya que además reveló quién sería el reemplazo.