Un directivo de Telefe deja su lugar tras años en el canal y revelaron el fuerte motivo: "Cuestión de..."
Telefe sigue experimentado fuertes cambios desde que asumieron las nuevas autoridades y el periodista Nacho Rodríguez comentó detalles de la salida.
Los cambios en la televisión siguen fuertemente durante el 2026 y en las últimas horas se confirmó la salida de un importante directivo de Telefe. Esto se da luego de que asumió Gustavo Scaglione como nuevo dueño y la noticia sorprendió a todos en el canal.
Se trata nada más y nada menos que de Darío Turovelzky, quien dejará su cargo como CEO y responsable de programación del canal de la familia. Pablo Montagna fue quien compartió la noticia y dejó en claro que en las próximas horas habrá comunicado oficial.
Mientras que el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez reveló el motivo que llevó a que Darío se aparte de Telefe: "Era cuestión de tiempo. No están de acuerdo con algunos manejos y decisiones de la nueva gestión".
El directivo de Telefe se despide tras años de trabajo
"Ya el lunes no estará en los Martín Fierro de aire. Este viernes será su último día", expresó Nacho Rodríguez en su cuenta de X (antes Twitter). Pero esto no es todo, ya que además reveló quién sería el reemplazo.
"Agustín Vila, sería el nuevo gerente de Telefe, en el lugar que deja vacante Darío Turovelzki. El hijo de Daniel Vila ya tiene experiencia en los medios del Grupo América y de esta manera se afianza la relación entre Telefe y América TV como hermanos", cerró el periodista.