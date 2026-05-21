Preocupación por la salud de Romina Gaetani: fue internada de urgencia y este es el motivo

En las últimas horas, Romina Gaetani tuvo que ser asistida de urgencia tras sufrir una descompensación apenas pisó la ciudad para presentarse con "El divorcio", la obra de José María Muscari. Según trascendió en LAM, la actriz llegó al hospital local en un estado de profunda alteración, por lo que los médicos debieron estabilizarla pasándole suero antes de permitirle el traslado al teatro.

Embed - Preocupación por la salud de Romina Gaetani: fue internada de urgencia y este fue el motivo

Si bien en un primer momento se especuló con que las bajas temperaturas del sur y el cansancio del viaje podrían haberle jugado una mala pasada, los reportes indican que el cuadro tendría una raíz emocional. Este sorpresivo malestar obligó a retrasar más de una hora y media el inicio de la doble función pautada, que además ya contaba con todas las localidades agotadas.

La situación generó un clima de pura tensión e incertidumbre en el recinto. Con el reloj en contra, la producción y el elenco debieron debatir a puertas cerradas si Gaetani se encontraba en condiciones reales de subirse al escenario para encarar su exigente papel (entró en reemplazo de Guillermina Valdés), o si la obra debía ser sostenida de emergencia por la asistente de dirección, quien conoce los roles de memoria.

El dramático episodio de salud coronó una jornada que ya venía muy cuesta arriba para el elenco que completan figuras como Ernestina Pais y Rochi Igarzábal. Durante el trayecto, el micro que trasladaba a los artistas sufrió un desperfecto mecánico que retrasó severamente los tiempos. A pesar del agotamiento evidente, Pais intentó poner paños fríos ante la prensa en la puerta del teatro, mostrándose optimista y asegurando que subirse al escenario funciona "como una terapia".

Sin embargo, el panorama para Gaetani parece mucho más complejo y delicado. A la exigencia extrema de una gira que contempla presentarse en una ciudad patagónica distinta cada día para que los números rindan, se le suma el fuerte peso de su vida privada.

En las últimas semanas, la actriz volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras los cruces mediáticos por los conflictos legales con su expareja, un factor externo que, según dejaron entrever en el entorno, podría haber sido el detonante definitivo para este preocupante pico de estrés.