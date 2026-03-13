Anna Chiara del Boca destrozó a Amalia Granata y le respondió con ironía a Mirtha Legrand: "Piojos resucitados"

Cuando Andrea del Boca ingresó a Gran Hermano Generación Dorada en los últimos días de febrero, los famosos salieron a opinar al respecto y una de las primeras que habló sobre el arribo de la actriz al reality, fue Amalia Granata .

La Diputada de la provincia de Santa Fe lanzó duras críticas contra del Boca y, además, se refirió al episodio judicial que enfrentó la actriz con Ricardo Biasotti.

A todo eso, se agregó un recuerdo de Mirtha Legrand , quien mencionó el enojo que Andrea habría tenido con ella después de que, años atrás, le preguntara en vivo si estaba embarazada cuando esa información todavía no se había hecho pública.

En medio de esa ola de comentarios, este viernes Anna Chiara del Boca , hija de la artista, salió a respaldar públicamente a su mamá. La joven de 25 años habló en Intrusos y respondió a las críticas dirigidas hacia la actriz.

En un primer momento, Anna expresó lo contenta que está de verla dentro del reality: "Me re divierte verla, se lo recontra merece. Me gusta verla disfrutar, verla relacionarse con otras personas, jugar... Me encanta". Luego, la joven se refirió al clima de cuestionamientos que rodea a la actriz y respondió con ironía: "Me gusta que dijiste que llueven las críticas, porque me llueven... Críticas hay desde que ella nació, desde que yo nací. Si la gente habla, ¡que hable! está bueno que hablen. "Además hablar es gratis por ahora!".

La Fuerte Defensa De Anna Chiara Del Boca Ante Las Críticas De Amalia Granata, Moria Casán Y Mirtha Legrand

La joven también recordó un comentario de Soledad Silveyra y sumó con tono desafiante: "Me acuerdo de Solita que dice 'seguís haciendo polémica Del Boca', y es cierto... ¡que ladren!".

Anna Chiara del Boca en Intrusos La joven salió a defender a su mamá. Captura de pantalla Youtube América TV.

Consultada por las declaraciones de Moria Casán respecto al comentario que Andrea hizo sobre las vedettes, Anna defendió la postura de su madre: "Yo creo que Moria en realidad lo que comprobó es su punto. Si te fijás en el tape, mamá nunca habla mal de las vedettes, no baredó ni discriminó a nadie". Incluso, analizó el cruce con la conductora: "Me parece que lo que ella planteaba es justamente hay un show distinto entre las vedettes, que capaz la picantean un poquito más, y justamente es lo que hizo Moria... picantearla. Las actrices capaz se reservan en sus personajes".

Respecto a los cuestionamientos de Granata, la hija de Andrea del Boca fue aún más directa: "He escuchado a varios piojos resucitados hablando... No me enfrento con ella. Habla más de ella. Opinar sobre... ella es diputada, yo como no soy diputada no opino, pero no sé qué hace comentando las intimidades de otras personas o de quién ingresa a Gran Hermano".

Amalia Granata estalló contra Javier Milei Foto: Captura TV La hija de la actriz fue contundente con Amalia Granata. Foto: Captura TV

También respondió a las versiones que indican que su entorno familiar influye en lo que dice públicamente. "Mamita está encerrada, no está acá. No hay nadie que me esté dando un guion", aseguró la joven.

En ese contexto, recordó además una situación judicial del pasado en la que ella estuvo involucrada y que terminó con un fallo adverso. Sobre eso reflexionó: "No soy la primera ni la última piba a la que no le creen". Con una mirada más personal sobre el tema, agregó: "A mí me gusta decir que yo no borro la historia sino que la supero, y me parece que están haciendo un circo y un morbo terrible con cosas muy íntimas, y yo no entro en ese juego. A mí no me interesa, estoy en otra perspectiva de la vida".

Mirtha Legrand- Portada Anna también hizo referencia a los comentarios de Mirtha Legrand. Foto: captura de video / El Trece.

Finalmente, Anna también se refirió a los dichos de Mirtha Legrand sobre el antiguo episodio del embarazo. "No sé si está tan memoriosa porque en realidad sí fue al programa dos veces más después de eso, y (tuvo) la mejor", respondió con ironía. Asimismo, deslizó una hipótesis sobre por qué el tema volvió a mencionarse al aire: "Capaz le sirvió en el momento".

Al cerrar la entrevista, Anna Chiara del Boca dejó otra frase sugestiva al referirse al contexto en que Legrand recordó la anécdota. "Habría que ver a quién invitó", en alusión a la presencia de Amalia Granata en la mesa.