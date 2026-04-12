Un periodista de Crónica TV denunció fuertes amenazas de muerte contra él y sus hijas: "Las va a..."

Lo que empezó como un asalto en la calle escaló a una pesadilla. Tras el robo de su celular, el comunicador recibió mensajes intimidatorios con información sensibles.

El periodismo vuelve a ser intimidado. En las últimas horas, el periodista de Crónica TV, Tomás Méndez denunció un hecho sensible. En prinicpio, el hombre fue víctima de un violento robo en la vía pública donde le arrebataron su teléfono celular. Sin embargo, el trago amargo desató una campaña de intimidación que tiene a su familia como objetivo.

A través de sus redes sociales, el propio Méndez relató la situación. Según explicó, lograron vulnerar la seguridad del aparato y acceder a un volumen inmenso de datos privados y muy sensibles.

El comunicado de Tomás Méndez tomas mendez El periodista vía X. X / @mendeztomascba "Me acaban de amenazar de muerte y con mucha información una persona que fue detenida por robarme violentamente el celular en la calle. Tiene información confidencial de mi vida y la de mis hijas. Dice que las va a matar", disparó Méndez en un crudo mensaje publicado el fin de semana.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el comunicador se movió rápido y confirmó que ya logró rastrear y obtener la ubicación exacta desde donde se originó el apriete cibernético. Esta información fue entregada y la causa quedó en manos de la Justicia.