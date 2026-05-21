Con una gran trayectoria y reciente estatuilla del Martín Fierro a Labor Periodística Masculina , Rolando Graña visitó el estudio de A la tarde para repasar su extensa carrera. El periodista relató los instantes donde la vocación lo llevó a poner su propia vida en juego.

Consultado sobre si alguna vez sintió temor real al encender la cámara en la calle, el periodista fue tajante al desmitificar el peligro urbano diario, pero recordó con crudeza el único momento donde el terror lo paralizó: "La única vez que yo sentí miedo, y sentí que me temblaban las rodillas, fue cuando me tenía que tomar un avión para entrar en el Líbano en la guerra del 2006".

El presentador detalló cómo aquella cobertura en Medio Oriente casi le cuesta la vida cuando fue interceptado por la milicia. "Me tuvieron secuestrado 40 minutos con una ametralladora apuntándome" , relató Graña .

La situación se dio en las calles de Beirut, en los mismos barrios controlados por Hezbolá que hoy vuelven a ser noticia. "Estábamos dando vueltas y nos encerraron dos camionetas. Me puse a chamullar con el tipo. Imaginate lo que les importa la identificación de periodista a los del Hezbolá, que son los que inventaron el secuestro de periodistas" , explicó.

El momento de mayor tensión llegó cuando los trasladaron a un callejón apartado. En un intento desesperado por sobrevivir, Graña apeló a la "argentinidad" y a la tecnología. Tras mencionar a figuras como Messi y Maradona frente a los captores que desconfiaban de sus ojos claros, encontró la salida: "Le dije: 'Mire, vamos a hacer una cosa, ponga mi nombre en Google'. El tipo puso mi nombre y eso me salvó".

Momentos al borde de la muerte

Embed - Rolando Graña abrió su corazón y confesó cuál fue el momento más difícil de su carrera: "Me dispararon..."

A lo largo de la entrevista, el periodista reconoció tener una especie de "protección" especial, repasando las impactantes veces en las que su vida corrió peligro directo en territorio nacional al afirmar que le dispararon tres veces y nunca le pegaron.

El primero de los episodios ocurrió durante el alzamiento Carapintada de 1990. Graña recordó que desde el Edificio Centinela le efectuaron un disparo que pegó justo a sus pies. Lejos de dramatizar, bromeó sobre su reacción: "Creo que batí el récord de los 100 metros subiendo la barranca".

Previamente, en 1989 y en la antesala de La Tablada, el conductor ya había quedado atrapado en pleno fuego cruzado entre manifestantes, la policía y los militares. Según relató, el equipo periodístico tuvo que tirarse cuerpo a tierra mientras las balas les pasaban literalmente por encima de las cabezas.

El último atentado directo contra su vida ocurrió en la Villa 31, durante un conflicto de lotes que se desató tras un Mundial. Mientras grababan una pelea, un hombre lo miró directamente a la cámara y gatilló. "Me zambullí en la casa de una pobre señora que estaba cocinando, le tiré la puerta y aparecí en la cocina diciéndole 'Buenos días, disculpe, enseguida nos vamos'", relató.

A su lista de milagros se suman una bomba molotov que le rebotó en el piloto y varias piedras que misteriosamente no lo alcanzaron. "Cuando no es el momento, no es el momento", reflexionó.