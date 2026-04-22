Andrea del Boca llevará su vida a la pantalla con una serie que promete revelar todo sobre sus amores pasados

La actriz celebra 57 años de trayectoria con una producción que repasará sus romances ocultos y los capítulos más oscuros de su historia.

Andrea del Boca confirmó que su biopic ya está en proceso de preproducción. / Instagram @andreadelboca

El aire de Intrusos se cargó de mística este martes cuando una de las figuras más emblemáticas de nuestra televisión decidió dar un paso que muchos esperaban. Andrea del Boca, la mujer que creció frente a las cámaras, confirmó que finalmente aceptó convertir su existencia en una serie.

Andrea del Boca tendrá su propia serie. "Es algo que veníamos charlando hace mucho tiempo", confesó la actriz, quien parece haber encontrado en sus 57 años de carrera la excusa perfecta para sacarse la careta y mostrar qué pasó realmente detrás de escena.

Los detalles que se saben de la serie de Andrea del Boca Aunque las propuestas llovían desde hace años, la decisión terminó de decantar tras ver a su ex, Ricardo Biasotti, sentado en la mesa de Juana Viale. Andrea, lejos de cortar el rostro, recogió el guante y autorizó la firma de los derechos. Según detalló Rodrigo Lussich, la serie se meterá en el barro de lo privado: desde los amores que la prensa jamás pudo oler hasta la interna feroz de una infancia marcada por el éxito precoz. La preproducción ya está en marcha y la premisa es que no quede ningún títere con cabeza.

andrea del boca bo La actriz busca celebrar sus casi seis décadas en el espectáculo con una serie que promete ser reveladora. @telefe

Cuando le preguntaron si habría censura sobre ciertos temas espinosos, Del Boca se puso firme y aseguró que contará "toda, toda, toda" su verdad. La actriz está sacada con la idea de ponerle palabras a tantos años de rumores. El proyecto se encuentra en esa etapa de ebullición donde se buscan locaciones y se empieza a cranear quién tendrá el desafío de ponerse en su piel.