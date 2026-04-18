Con la ausencia de Mirtha Legrand, su programa tendrá a un invitado que apuntará contra una famosa actriz

Mirtha Legrand no estará este sábado al frente de su cena televisiva porque según detalló desde sus redes sociales, cursa un resfrío y por recomendación médica guardará reposo. En su reemplazo, Juana Viale se hará cargo del programa y la emisión genera alta expectativa por la presencia de un empresario que protagonizó un sonado escándalo con una famosa actriz.

Con un menú de invitados que alternará temas de actualidad y el mundo del espectáculo, el ciclo de Legrand contará con la presencia del conductor Edgardo Alfano, periodista de TN que analizará junto a los restantes comensales los temas más importantes de la coyuntura nacional. Además, se sumará el especialista en espectáculos Daniel Gómez Rinaldi, quien aportará los detalles más picantes sobre la siempre movediza escena de la farándula.

Pero sin dudas, uno de los asuntos que más concentrará la atención en el envío de Mirtha Legrand girará alrededor de la senadora nacional Carolina Losada, que contará detalles sobre el proyecto de ley que impulsó para castigar a quienes hagan falsas denuncias. En este sentido, a la voz de la funcionaria se agregará el testimonio del empresario Ricardo Biasotti, denunciado en 2019 por su hija Anna Chiara del Boca en un caso que generó una estruendosa polémica.

La causa en cuestión fue acompañada por Andrea del Boca, quien tuvo una breve relación con el hombre de negocios en el año 2000, fruto de la cual nació la joven que terminó demandándolo por abuso sexual agravado por el vínculo.

En febrero de 2023, Ricardo Biasotti fue sobreseído de manera definitiva por la Justicia, y entre otras no sólo se referirá en La noche de Mirtha a las consecuencias que le trajo la denuncia, sino que se espera más de una referencia en contra de Andrea del Boca, procesada en 2006 por impedirle al empresario el contacto con la hija que tuvieron en común.

De esta manera, más allá de la ausencia de Mirtha Legrand en la conducción, sus invitados prometen una noche de fuertes declaraciones, todo bajo el objetivo de que el programa mantenga los muy buenos números en el rating que viene cosechando cada sábado desde las 21:30.