La conductora puso contra las cuerdas a uno de sus comensales con una pregunta muy personal y generó una fuerte tensión.

Mirtha Legrand realizó un gran programa el sábado 11 de abril con fuertes comensales, entre los que se encontraban Baby Etchecopar, Mariana Brey, Reynaldo Sietecase y Belén Francese. El tema principal fue la política, pero una pregunta de la conductora sobre la vida personal de uno de los comensales no pasó desapercibida.

La diva de El Trece cortó un poco con la actualidad política y dirigió un fuerte dardo contra uno de sus invitados. Precisamente, la pregunta al hueso fue contra Baby Etchecopar, quien no ocultó su sorpresa.

"¿Sos mujeriego?", expresó la conductora y la mesa estalló en risas. Por supuesto que Baby Etchecopar no dudó en contestar y fue tajante: "Mirá, la verdad que no. La va a contestar Mariana Brey, que trabajó conmigo toda la vida".

Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados con una contundente pregunta Fiel a su estilo: Mirtha Legrand fulminó a uno de sus invitados con una filosa pregunta Fue allí donde la periodista habló de forma muy positiva sobre su colega: "Puedo contestarla, trabajé con Baby en algún momento. La verdad es que es un tipo muy respetuoso dentro del mundo laboral".