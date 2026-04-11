Mirtha Legrand fue a ver a Nico Vázquez al teatro y lo sorprendió con una picante pregunta: "¿Vos tenías este....?"

La diva fue a ver al artista en la exitosa obra Rocky, y tras la presentación del espectáculo, lo sorprendió con una pícara consulta.

Mirtha Legrand no se priva a sus 99 años de una de las salidas que mayor felicidad le dan a su espíritu, que es la de ir al teatro a ver propuestas protagonizadas por las más conocidas figuras de la escena del espectáculo nacional.

Y ahora, en el comienzo del fin de semana, este viernes la diva asistió a la sala Lola Membrives para disfrutar de Rocky, la exitosa obra que encabeza Nico Vázquez. Encarnando al boxeador que popularizó en el cine Sylvester Stallone, el querido actor argentino cosecha cada noche los aplausos de cientos de espectadores.

Como es habitual, Legrand llegó al teatro en medio de un calculado operativo de seguridad, y tras la finalización de la puesta en escena, la legendaria conductora le brindó una elogiosa devolución a Vázquez.

Mirtha Legrand sorprendió a Nico Vázquez con una pícara pregunta Mirtha Legrand sorprendió a Nico Vázquez con un pícaro comentario El artista bajó a la platea para saludar personalmente a Mirtha Legrand, y en ese momento fue cuando la gran estrella de la televisión argentina lo sorprendió con un picante comentario. "¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?", consultó sorprendida la diva ante las risas de la platea y el propio Nico Vázquez.