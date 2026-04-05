Mirtha Legrand acorraló a Martín Bossi con una situación íntima en un acantilado: "Esto es terrible"

Mirtha Legrand tuvo este sábado al popular actor Martín Bossi entre sus invitados a su cena televisiva, y la diva no se privó de mandar al frente al comediante con una situación íntima en un acantilado de la ciudad de Mar del Plata.

El picante intercambio se dio cuando Legrand resaltó el éxito de Bossi con la obra La cena de los tontos, actualmente en la cartelera porteña de calle Corrientes, y que durante el verano fue uno de los espectáculos más vistos en La Feliz.

"¿Vos qué hacés en Mar del Plata después de que termina la obra en la noche?", deslizó intrigante La Chiqui. A lo que Martín Bossi respondió de manera desopilante: "Medito". Entonces, Mirtha Legrand redobló la apuesta y disparó con aplomo: "Vos sabés por qué te lo pregunto".

Ante la insistencia de la anfitriona, el artista comentó que después de las funciones de teatro suele salir a comer con amigos, o a pasear con Graciela Borges. "Dónde vas, ¿no vas a un acantilado?", arremetió Legrand dejando sin escapatoria a su comensal.

"Esto es terrible, voy a tratar de ser breve. Es muy íntimo. Mi primer beso yo lo di en una playa de Mar del Plata. Cuando le doy el beso a la chica, que no voy a develar su identidad porque ahora tiene familia, yo estaba jugando al pádel y en un momento que fue a buscar la pelotita, había una piedra que decía 'Bahía Blanca 77'; y me quedó esa piedra grabada", comenzó Martín Bossi .

Luego, ante la atenta mirada de Mirtha Legrand y el resto de los invitados el actor siguió: "Mis últimas vacaciones con mi viejo antes de que se muera siendo muy joven a los 47 años, cuando yo tenía 17, fuimos de vacaciones a Mar del Plata y nos pusimos a jugar al tenis. En un momento, cuando se me fue la pelotita, veo 'Bahía Blanca 77'. El mismo lugar en el que yo había besado a aquella chica".

Avanzando con su relato, Bossi contó en su primera temporada teatral en Mar del Plata, paró en una oportunidad durante un paseo en un acantilado. "Cuando amanece, me doy cuenta que estaba en el mismo lugar en el que había estado con mi padre y había besado a una chica. A partir de ahí, el 80 o 90 por ciento de veces que yo termino una obra en Mar del Plata, voy ahí porque es una forma de conectarme con mi primer beso. Es para el lado de Chapadmalal".

Por último, Mirtha Legrand aclaró: "Yo quería que lo contaras porque a mí me gustó mucho cuando me lo confesaste, me emocionó". Mientras que Martín Bossi profundizó sobre el significativo paraje: "Es un lugar en el que se unen las etrellas con el mar y la tierra. A mí me vuela la cabeza". Y para darle una pizca de humor, el comediante remarcó que deja el auto "lejito" del borde del acantilado. "Tengo miedo de que se me arranque solo y una muerte pelotu...", bromeó.